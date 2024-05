La CRONACA di Verona-Inter 2-2: finisce così una super stagione!

Verona-Inter, gara valida per la 38a giornata di Serie A. Al Bentegodi, i campioni d’Italia di Simone Inzaghi inseguono l’ultimo successo del campionato della seconda stella e chiudere a 96 punti. A partire dalle ore 20.45, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Verona-Inter!

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI VERONA-INTER

RICARICA LA PAGINA PER AGGIORNARE LA DIRETTA

90+3′ | FINISCE QUI, PARTITA E STAGIONE!

2-2 il risultato finale, gol di Arnautovic (doppietta), Noslin e Suslov.

90+1′ | Gol di Sanchez annullato per fuorigioco.

88′ | Di nuovo Perilli in uscita bassa su Frattesi.

84′ | Traversa di Frattesi! Si era inserito sulla torre di testa di Sanchez, tocco sotto a superare Perilli e il difensore in extremis spara sulla traversa nel tentativo di spazzare.

82′ | Ultimo cambio Verona: fuori Suslov, dentro Cissè.

76′ | Tiro insidioso da fuori area di Tavsan, bravo ancora Di Gennaro a rispondere.

74′ | Altro doppio cambio Verona: fuori Mitrovic e Belahyane, dentro Tavsan e Dani Silva.

73′ | Gran parata di Di Gennaro su conclusione in mischia da calcio d’angolo.

70′ | Missile di Calhanoglu da fuori area, pronta risposta di Perilli.

67′ | Ultimi cambi Inter: fuori Audero e Barella, dentro Di Gennaro e Asllani.

66′ | Doppio cambio Verona: fuori Cabal e Lazovic, dentro Magnani e Charlys.

60′ | Ammonito Barella per un fallo su Mitrovic.

59′ | Doppio miracolo clamoroso di Perilli, prima su Sanchez e poi su Frattesi.

56′ | Triplo cambio Inter: fuori Dumfries, Dimarco e Arnautovic, dentro Cuadrado, Buchanan e Sanchez.

46′ | Comincia la ripresa.

2° TEMPO

45+2′ | FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO

2-2 il risultato parziale, gol di Arnautovic (doppietta), Noslin e Suslov.

45+1′ | ANCORA ARNAUTOVIC!

Lancio in profondità di Barella per Frattesi, assist di petto per Arnautovic che in girata la mette sotto la traversa!

40′ | Ancora Suslov dal limite dell’area, Audero para centrale.

37′ | RADDOPPIA SUSLOV

Brutta palla persa di Barella che lancia Noslin in area, appoggio a rimorchio per Suslov che calcia preciso all’angolino.

31′ | Grande azione dell’Inter tutta a un tocco, Frattesi prova a concluderla di testa ma Perilli respinge.

29′ | Ammonito Cabal per un fallo su Thuram.

18′ | Tiro dal limite dell’area di Thuram che viene deviato e quasi beffa Perilli, che però è bravo a rialzarsi e spingere la palla sopra la traversa.

16′ | PAREGGIA NOSLIN

Ripartenza perfetta del Verona che sfrutta un posizionamento sbagliato dell’Inter, Suslov mette in porta Noslin che non sbaglia contro Audero.

10′ | GOL DI ARNAUTOVIC!

Bisseck manda il pallone in profondità di testa, Coppola era in vantaggio ma Arnautovic è molto scaltro, lo aggira, gli scippa il pallone e solo davanti a Perilli lo batte senza problemi!

1′ | Fischia l’arbitro Zufferli, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI VERONA-INTER

HELLAS VERONA (4-2-3-1): 34 Perilli; 38 Tchachoua, 42 Coppola, 32 Cabal, 19 Vinagre; 6 Belahyane, 25 Serdar; 10 Mitrovic, 31 Suslov, 8 Lazovic; 17 Noslin.

A disposizione: 16 Chiesa, 94 Toniolo, 7 Tavsan, 18 Centonze, 21 Bandeira, 23 Magnani, 27 Dawidowicz, 28 Patanè, 37 Charlys, 72 Ajayi, 80 Cissé, 82 Corradi, 99 Bonazzoli.

Allenatore: Marco Baroni.

INTER (3-5-2): 77 Audero; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 32 Dimarco; 8 Arnautovic, 9 Thuram.

A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 5 Sensi, 6 De Vrij, 7 Cuadrado, 10 Lautaro, 14 Klaassen, 17 Buchanan, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 28 Pavard, 36 Darmian, 70 Sanchez, 95 Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Zufferli.

Assistenti: Bottegoni, Lombardo.

Quarto ufficiale: Camplone.

VAR: Valeri.

Assistente VAR: Miele.