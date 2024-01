Saltano Djaló e Taremi? L’Inter prepara altri DUE colpi a zero

L’Inter può cambiare obiettivi a parametro zero in vista della prossima estate per quanto riguarda la difesa e l’attacco. Per mesi si è parlato di Tiago Djaló, in procinto di accasarsi alla Juventus, così come di Mehdi Taremi, attualmente al Porto.

Secondo Calciomercato.it, la punta iraniana sta ricevendo offerte molto alte dall’Arabia Saudita ed è possibile che alla fine ceda alla tentazione dei petroldollari. Per questo motivo, Marotta e Ausilio hanno messo nel mirino altri due colpi a zero, visto che si tratta di calciatori in scadenza il prossimo 30 giugno.

Calciomercato Inter, due nuovi colpi a zero: Adarabioyo e Felipe Anderson

In difesa piace Tosin Adarabioyo, inglese classe 1997 di origini nigeriane, attualmente in forza al Fulham, in Premier League. Su di lui c’è però anche l’attenzione del Milan, che ha bisogno di innesti nel reparto arretrato.

Per l’attacco, invece, l’idea arriva dalla Serie A: in casa Lazio, infatti, Felipe Anderson potrebbe decidere di non rinnovare il contratto. Il club biancoceleste, in ogni caso, farà un tentativo. Sul brasiliano classe 1993 è forte da tempo l’interesse della Juventus, ma Marotta è pronto a inserirsi.