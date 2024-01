C’è un nome nuovo per l’ATTACCO dell’Inter. Può arrivare in prestito

L’Inter continua a fare i conti con l’unica, vera lacuna della sua rosa: la mancanza di alternative valide a Lautaro e Thuram nel reparto d’attacco. Il club nerazzurro, tuttavia, è già intervenuto sul mercato di gennaio acquistando Tajon Buchanan, sostituto di Juan Cuadrado.

Al momento, l’Inter non solo non ha budget da investire per una punta, ma dovrebbe anche liberare spazio salariale. Un indiziato, in questo senso, resta Alexis Sanchez, che ha offerte dall’Arabia Saudita ma non ha aperto a un addio invernale. Il cileno, a differenza di Marko Arnautovic (che verrà riscattato in estate dal Bologna), ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Calciomercato Inter: il nome nuovo per l’attacco è Giovanni Simeone

Se il Nino Maravilla dovesse lasciare Milano, secondo Rai Sport e come riportato anche da Calciomercato.it, l’Inter si fionderebbe su Giovanni Simeone. L’attaccante del Napoli, infatti, è scivolato molto indietro nelle gerarchie di Walter Mazzarri, che gli preferisce Osimhen e Raspadori. Il classe 1995 è alla ricerca di minutaggio e l’Inter, impegnata anche in Champions League e in Supercoppa, potrebbe garantirglielo.

Vista la scadenza di contratto del figlio d’arte (2026), l’unica formula possibile al momento sarebbe quella del prestito. Ci sarebbe da discutere con De Laurentiis, eventualmente, dell’inserimento di un diritto o un obbligo di riscatto.

L’Inter, in ogni caso, potrebbe trovare i fondi necessari per l’inserimento di una nuova punta anche nell’eventualità in cui riuscisse a vendere Sensi in Inghilterra.