Sensi, stabilita la cifra per CHIUDERE con il Leicester

Stefano Sensi può lasciare l’Inter in anticipo. Il centrocampista di Urbino, in scadenza con il club nerazzurro il prossimo 30 giugno e destinato a svincolarsi in estate, piace infatti al Leicester del tecnico Enzo Maresca, suo estimatore.

Secondo Calciomercato.com, Marotta e Ausilio hanno già stabilito la cifra da accettare nel caso in cui arrivasse effettivamente un’offerta dal club inglese: 2 milioni di euro. Dopo soli 65 minuti racimolati in stagione fra Serie A e Coppa Italia, Sensi potrebbe dunque raggiungere la Championship, seconda divisione inglese dove attualmente milita il Leicester.