Inter e Milan pronte all’asta su un DIFENSORE in scadenza

L’Inter ha visto sfumare l’obiettivo Tiago Djaló, destinato a vestire la maglia della Juventus già in questa sessione invernale. Detto che la difesa è uno dei reparti che meno preoccupa la dirigenza nerazzurra, la situazione sul mercato – e soprattutto quella dei parametri zero – continua a essere monitorata da Marotta e Ausilio.

Un nome che piace all’Inter, secondo Calciomercato.it, è quello di Tosin Adarabioyo, difensore inglese del Fulham. Il classe 1997, infatti, andrà in scadenza di contratto il prossimo giugno e potrebbe essere allettato dall’esperienza in Italia dopo gli anni in Premier League fra Manchester City, West Bromwich, Blackburn e proprio Fulham. Sul difensore, tuttavia, si è inserito anche il Milan.

Probabile, a questo punto, che fra i due club milanesi possa nascere una nuova asta di mercato, dopo quella estiva su Marcus Thuram, conclusasi – come ci piace ricordare – a favore dei nerazzurri.