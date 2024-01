Chi vince lo scudetto? I PRONOSTICI degli allenatori di Serie A

L’Italpress ha condotto il consueto sondaggio di metà stagione a cui ha risposto la gran parte degli allenatori di Serie A. Fra le domande rivolte agli allenatori, oltre alla squadra e al calciatore rivelazione del campionato, anche quella fatidica: “Chi vincerà lo scudetto?“.

Curiose, in questo senso, le scelte dei tecnici delle due squadre favorite per il titolo. Simone Inzaghi ha preferito non rispondere a questa domanda, limitandosi a citare il Frosinone e Zirkzee come squadra e calciatore rivelazione. Massimiliano Allegri, invece, ha deciso di non partecipare al sondaggio. Queste le risposte degli altri 13 allenatori intervistati sulla vincitrice dello scudetto: