L’Arabia Saudita bussa all’Inter: due nomi nel mirino

Spunta una possibile via d’uscita per due interisti finiti nella lista dei calciatori che la dirigenza nerazzurra proverà a sacrificare in estate per lasciar spazio a nuovi innesti più affidabili. Si tratta di Marko Arnautovic e Joaquin Correa che, stando alle ultime indiscrezioni, stanno suscitando l’interesse di altre società.

Sull’austriaco, scrive oggi La Gazzetta dello Sport, si sarebbero attivati due club in Arabia Saudita. Ma anche per l’argentino, di rientro dal Marsiglia dopo un prestito deludente e sotto contratto con l’Inter per un altro anno, lo stesso quotidiano parla di possibili interessamenti sauditi oltre alle sirene del campionato turco dove ha diversi estimatori. Niente di concreto invece, ad ora, per quanto riguarda l’ipotesi Como neopromosso in Serie A. L’uscita di entrambi comporterebbe un risparmio significativo per le casse nerazzurre: oltre 25 milioni di euro per una singola stagione, tra ammortamento e ingaggi lordi.