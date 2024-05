Nuovo colpo da 20 milioni per l’Inter. Gazzetta: “Affare già impostato”

In settimana il vertice tra la dirigenza e il tecnico Simone Inzaghi darà il via alla programmazione per il mercato estivo. Le parti, però, hanno già le idee chiare e al tavolo ci si siederà con strategie e nomi concreti.

La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione e si sofferma in particolare su Bento Matheus Krepski, portiere classe ’99 dell’Athletico Paranaense. Quello per il brasiliano, si legge, è un “affare già impostato”. Non si può definire ancora chiuso, ma l’Inter ha intascato il sì del giocatore ed è al lavoro per l’intesa con la società che è partita da una richiesta di 20 milioni di euro. Il cambio di proprietà con il passaggio ad Oaktree non sta fermando le operazioni, soprattutto per Bento che viene indicato come una priorità su cui si vuole andare presto in chiusura.

L’opinione di Passione Inter

Sfumato Vicario (e poi Trubin) un anno fa, Bento è una grande opportunità per ingaggiare un portiere giovane, già con esperienza ma che deve ancora esplodere del tutto ad alto livello. Le caratteristiche sono quelle giuste per un estremo difensore che può essere costruito come il futuro della porta nerazzurra, ma anche diventare un valido elemento da player trading. Un anno in coabitazione con il più esperto Sommer gli farebbe bene.