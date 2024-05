Si aprirà domani una settimana importante che getterà le basi per l’estate di mercato dell’Inter. Oltre al vertice tra la dirigenza e il tecnico Simone Inzaghi, è previsto un incontro con l’agente di Lautaro Martinez e con ogni probabilità si terrà anche il faccia a faccia per decidere il futuro di Denzel Dumfries.

L’esterno olandese è in scadenza di contratto nel 2025 e senza un accordo per il rinnovo, è probabile che si cerchi il modo per piazzarlo in uscita e monetizzare al massimo la sua partenza per non perderlo a zero tra un anno. La partita non è chiusa e ci sono margini per tornare a discutere, ma nel frattempo l’Inter si cautela.

Secondo Tuttosport c’è un nome che più di tutti piace per sostituire l’ex PSV Eindhoven: si tratta di Yukinari Sugawara, laterale giapponese classe 2000 dell’AZ Alkmaar. Anche lui in scadenza nel 2025, nelle scorse settimane si è parlato di un prezzo da occasione: circa 6 milioni di euro. Non trovano al momento grandi conferme, invece, le voci su Di Lorenzo in uscita dal Napoli.