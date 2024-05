A Verona contro l’Hellas si chiude il trionfale campionato dell’Inter campione d’Italia per la ventesima volta. Il match del Bentegodi è valido per la 38a e ultima giornata di Serie A contro un avversario che ha già conquistato aritmeticamente la salvezza in anticipo. Per i nerazzurri l’obiettivo è vincere e chiudere a 96 punti.

Inzaghi concede ampio turnover ai suoi ragazzi, a cominciare da Audero in porta al posto di Sommer, passando per la difesa con Bisseck per Acerbi e finendo con l’attacco, dove il capocannoniere del campionato Lautaro parte dalla panchina: di fianco a Thuram ci sarà Arnautovic.

Di seguito le formazioni ufficiali di Verona-Inter: