Giuseppe Marotta, amministratore delegato sport dell’Inter, ha parlato a DAZN nel prepartita di Verona-Inter, 38a e ultima giornata di Serie A. Non poteva mancare, in questo momento, un passaggio sul cambio di proprietà appena consumatosi da Zhang a Oaktree. Di seguito le sue dichiarazioni:

ZHANG E OAKTREE – “Le videocall con Zhang erano frequenti per tutti noi dirigenti. Nel contempo, lui si è molto appassionato ed è diventato molto tifoso dell’Inter: spero possa seguire le nostre partite e avventure. Devo dare il benvenuto al nuovo fondo, perché è composto da persone che ci danno garanzie. Ringrazio la famiglia Zhang per il denaro profuso, ma soprattutto per aver contribuito a ottenere 7 trofei in questo ciclo che si è concluso. Se ne è riaperto un altro, ho già avuto l’opportunità di confrontarmi con i vertici del fondo. Voglio dire di stare tranquilli a tutti, non è un fondo che vuole fare una toccata e fuga, ma dare continuità: hanno già agito dando fiducia al management. Dico che potremo ambire a risultati sempre importanti“.

RINNOVO LAUTARO – “Il nodo è l’ingaggio, come sempre quando si negozia con i giocatori. Abbiamo dovuto rallentare perché ci sono aspetti burocratici nel passaggio da una proprietà all’altra. I presupposti sono ottimisti, confortanti, perché alla base c’è una grande volontà da parte del giocatore di continuare con noi ed è un principio che salvaguarda ogni tipo di negoziazione“.