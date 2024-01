Inter, nuovo obiettivo per l’attacco. Di Marzio: “Pronta l’OFFERTA”

L’Inter è vicinissima alla firma di un attaccante, ma non molla la presa e per l’estate continua a monitorare diversi profili. Lautaro e Thuram sono i punti fermi del reparto, ma Arnautovic e Sanchez stanno disputando una stagione deludente, motivo per cui non si può escludere un doppio movimento in attacco.

E allora, ecco il nuovo obiettivo di Marotta e Ausilio: si tratta di Albert Gudmundsson del Genoa. Come rivela Gianluca Di Marzio, la società ligure sta già ricevendo diverse richieste per il suo jolly offensivo, capace di segnare già 8 gol e fornire 2 assist in questa stagione. Tuttavia, il Grifone non vorrebbe privarsi dell’islandese classe 1997 a gennaio e sta resistendo alle offerte.

Discorso diverso, invece, per l’estate. Gudmundsson, viste le prove convincenti in Serie A, sembra pronto al salto in una big: le principali formazioni del nostro campionato sono molto attente alla sua situazione. Inter, Juventus e Roma sono pronte a presentare un’offerta per giugno e così diventa possibile che sul jolly offensivo del Genoa si scateni un’asta.