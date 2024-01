Inter, ecco l’ATTACCANTE: l’accordo è a un passo

L’Inter si prepara ad accogliere un nuovo attaccante: si tratta di Mehdi Taremi. L’iraniano del Porto non arriverà a gennaio, anche perché è ancora extracomunitario e i nerazzurri hanno esaurito gli slot con Buchanan, ma per giugno l’accordo è a un passo. Il classe 1992 approderà a Milano da svincolato e ha già comunicato al club lusitano la decisione di non rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno 2024.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, alla fine della scorsa settimana l’entourage del giocatore ha incontrato nuovamente i dirigenti dell’Inter. Dal meeting è emerso che Taremi non ha intenzione di accettare le ricche offerte dall’Arabia Saudita, né tanto meno dalla Turchia: ha in testa solo i nerazzurri.

I dettagli del contratto? Triennale da 3 milioni netti a stagione, con tanto di opzione per liberarsi con un anno di anticipo. Peserà l’abolizione del Decreto Crescita, in quanto i nerazzurri dovranno corrispondere circa 1,8 milioni annui lordi in più rispetto al previsto. L’iraniano, inoltre, ha comunicato che avvierà l’iter per ottenere il passaporto comunitario, grazie a una legge portoghese che scatta dopo i cinque anni di permanenza nella nazione (Taremi gioca in Portogallo dal 2019, cinque anni appunto).

L’Inter, per questa stagione, dovrebbe rimanere così com’è in attacco, ma per la prossima annata si prepara ad accogliere un bomber da 86 gol in 171 presenze con la maglia del Porto.