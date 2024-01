Premiato come miglior allenatore al mondo per il 2023 nell’ambito del Fifa “The Best” Men’s Coach, Pep Guardiola ha fatto i complimenti al secondo e al terzo classificato, Luciano Spalletti e Simone Inzaghi direttamente dal palco, con il trofeo fra le mani e parlando in italiano.

Queste le parole del tecnico del Manchester City, campione d’Europa e detentore del Treble dopo la finale vinta contro l’Inter lo scorso 10 giugno a Istanbul: “Voglio dedicare questo premio innanzitutto con Simone Inzaghi e Luciano Spalletti. A Luciano per l’incredibile stagione che hai fatto con il tuo Napoli, hai vinto il campionato dopo tanti, tanti anni. A Simone: soltanto io so quanto è stato duro giocare in finale contro la tua Inter, una squadra meravigliosa“.