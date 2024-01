Chissà se l’esclusione dalla formazione titolare nella finale di Istanbul avrà inciso… Nella serata in cui Pep Guardiola vince il premio di miglior allenatore del 2023 per il FIFA The Best, fa rumore la votazione di Romelu Lukaku che, in quanto capitano del Belgio, ha espresso le proprie preferenze sui tecnici tagliando fuori Simone Inzaghi. L’ex attaccante dell’Inter gli ha preferito Guardiola, Xavi e Luciano Spalletti. Inzaghi, alla fine, si è piazzato al terzo posto del premio dietro a Guardiola e Spalletti.