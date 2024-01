Rivelazione CLAMOROSA su Onana: “L’Inter lo aveva ceduto per 6 milioni”

Un retroscena incredibile sull’addio di André Onana dall’Inter la scorsa estate è stato svelato in Inghilterra. A rivelarlo è stato Bryan King – ex scout di Tottenham, Everton e Aston Villa -, ospite del Podcast Inside Track. Stando a quanto riferito in merito alla cessione del portiere camerunese al Manchester United, il club nerazzurro – prima di ricevere la maxi offerta da oltre 50 milioni di euro – aveva fissato un prezzo nettamente inferiore per l’ex Ajax.

Questa l’incredibile indiscrezione riportata da King: “Un mio amico conosce il direttore sportivo dell’Inter ed erano disposti a lasciare andare Onana per circa 6 milioni di sterline. Poi, all’improvviso, arriva un’e-mail che offre oltre 50 milioni di sterline per lui. Naturalmente non hanno chiesto di rivedere la loro offerta”.

L’opinione di Passione Inter

Nutriamo non pochi dubbi in merito a quanto affermato da Bryan King. Sin dal primo istante, infatti, era chiaro che l’Inter non avrebbe lasciato andare André Onana per meno di 50 milioni di euro, con il chiaro obiettivo di finanziare il ritorno a titolo definitivo di Romelu Lukaku. Anche per questa ragione, risulta estremamente complicato pensare che il club nerazzurro abbia mai pensato di cedere un calciatore del calibro del camerunese e reduce da una stagione formidabile per 6 milioni di sterline, circa 7 milioni nel cambio con l’euro.