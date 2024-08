Svelato il nuovo attacco dell’Inter: l’annuncio di Inzaghi in conferenza

Dopo che Albert Gudmundsson è passato alla Fiorentina, la sensazione sempre più netta è che dal calciomercato non arriverà un nuovo attaccante per l’Inter.

I nerazzurri dispongono infatti di tre punti fermi come Lautaro Martinez, Marcus Thuram e il nuovo arrivato Mehdi Taremi, ma anche di due calciatori che nelle scorse settimane sono stati indicati come probabili partenti, ovvero Marko Arnautovic e Joaquin Correa. Sia l’austriaco che l’argentino hanno il contratto in scadenza nel 2025 e non hanno convinto fino a questo momento con la maglia nerazzurra, ma potrebbero rimanere entrambi, come annunciato dall’allenatore Simone Inzaghi in conferenza stampa prima di Genoa-Inter, debutto in Serie A dei campioni d’Italia in carica. Di seguito le sue dichiarazioni.

Calciomercato Inter, le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa

“Per quanto riguarda il mercato, in attacco si sono fatte delle valutazioni e abbiamo scelto in questo momento di rimanere così, di rimanere coi 5 attaccanti che abbiamo in questo momento. Sappiamo che il mercato è in evoluzione sino alla fine del mese, ma in questo momento ci sentiamo ben coperti perché abbiamo un reparto che ci convince. Abbiamo in questo momento quella mancanza del difensore sinistro che stiamo cercando di individuare“.

“Un attaccante fuori dalla lista Champions? C’è questa possibilità, senza il difensore sarebbero dentro tutti, si sono fatti anche questi calcoli. Poi chiaramente prendendo un difensore che ci aiuterà bisognerà prendere una scelta come quella fatta l’anno scorso nelle liste ad agosto, per quanto riguarda la Champions. In campionato sono dentro tutti, poi avendo dentro cinque attaccanti i ragazzi sanno che avremo qualche problema di numero. Ma in una stagione così lunga secondo me e per come li ho visti che stanno bene in questo gruppo, mi sento di dire che ad oggi son tutti completamente dentro tutti e cinque. Poi da qui alla fine di agosto sappiamo che il mercato è sempre in evoluzione“.

Il tecnico dell’Inter, dunque, non esclude la possibilità che il reparto attaccanti resti quello attuale, cedendo quindi i soli Martin Satriano e Eddie Salcedo. In questo caso, gli sforzi dei dirigenti nerazzurri potrebbero indirizzarsi alla ricerca di una punta per la prossima stagione (possibile un nuovo colpo a zero), visto che Arnautovic e Correa saluterebbero il 30 giugno 2025. Attenzione, comunque, perché Inzaghi ha chiarito due volte che “il mercato è in evoluzione“, quindi non si possono escludere sorprese nelle prossime due settimane.