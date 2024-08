Cinque NOTIZIE dalla conferenza stampa di Simone Inzaghi

E’ durata poco più di un quarto d’ora la prima conferenza stampa di Simone Inzaghi alla vigilia del nuovo campionato di Serie A. Domani alle 18.30 a Marassi è infatti previsto l’esordio dell’Inter contro il Genoa, in uno stadio che ha sempre riservato numerose insidie alla formazione nerazzurra negli ultimi anni.

Dalle parole pronunciate questo pomeriggio dal tecnico interista, su Passione Inter abbiamo individuato cinque indicazioni principali su cui vale la pena soffermarsi.

Iniziamo da una prima frase con la quale Inzaghi ha risolto un primo mistero di questo pre-campionato: “La preparazione è stata mirata anche a più partite rispetto agli anni passati”. Il tecnico nerazzurro – com’era prevedibile – ha riconosciuto di aver rivisto insieme al suo staff la preparazione atletica della sua squadra. Un cambiamento quasi forzato, dovuto alla particolarità della prossima stagione in cui potenzialmente la sua squadra potrebbe dover disputare ben 70 gare. Facile ipotizzare che, anche per questa ragione, vi siano stati più infortuni muscolari di altri anni, nessuno dei quali però particolarmente serio.

A proposito di infortuni, il tecnico piacentino ha rivelato che solamente Zielinski e de Vrij non saranno tra i convocati di Marassi, confermando indirettamente i recuperi di Taremi e Arnautovic. Qualche dettaglio in più fornito sulle condizioni del centrocampista polacco che tornerà ad allenarsi entro 2-3 giorni e che “sicuramente ci sarà con il Lecce”.

La terza notizia è una conferma: l’Inter chiuderà questa sessione di mercato con un acquisto che riguarda il reparto arretrato. Inzaghi ha infatti confermato di essersi nuovamente confrontato con la dirigenza questa mattina e che entro la fine di agosto un nuovo centrale verrà aggiunto al suo organico per sopperire alla lunga assenza di Buchanan. A tal proposito, nelle ultime ore sono schizzate in alto le quotazioni dell’argentino Tomas Palacios.

Qualche indicazione, seppur velata, è arrivata in merito alle probabili scelte di formazione per il match di domani. L’allenatore ha trasmesso grande ottimismo sulle condizioni di Lautaro Martinez. L’argentino sarà sicuramente della partita nonostante non abbia disputato alcuna amichevole in pre-campionato e si candida ufficialmente per una maglia da titolare. Possibile chance anche per Bisseck in un ballottaggio con Pavard che Inzaghi “si porterà fino a domani”.

Sfumato il grande obiettivo Gudmundsson in avanti, l’Inter potrebbe non alterare il proprio reparto avanzato. Come spiegato dal tecnico, è più che probabile che Arnautovic e Correa rimangano in rosa insieme per affrontare tutta la prossima stagione. Un parco attaccanti composto quindi da cinque interpreti, uno dei quali dovrà però accettare di rimanere fuori dalla lista Champions e di ritagliarsi solo qualche spezzone in campionato a causa di quello che Inzaghi ha definito “problema numerico”.