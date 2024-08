Saluta il pupillo di Inzaghi: quanto incassa l’Inter dalla cessione

L’Inter chiude un’altra operazione in uscita, nuovamente per un giovane. È stato raggiunto l’accordo, infatti, per la cessione di Issiaka Kamate, esterno classe 2004 che aveva ben impressionato nel precampionato conquistando anche Simone Inzaghi, che lo ha schierato in diverse occasioni.

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, è fatta per la cessione del francese all’Aves, squadra portoghese. La formula sarà quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 2 milioni di euro: l’Inter si garantisce anche una clausola di riacquisto pari a 2,3 milioni di euro.