Esclusione e cessione imminente: affare in chiusura con l’Inter

Dopo un lunghissimo inseguimento, pare proprio che l’Inter stia per definire il colpo per la difesa. Il club nerazzurro, come riferito in Argentina, potrebbe accogliere nei prossimi giorni l’obiettivo individuato dopo un lungo casting per rinforzare il reparto arretrato di Simone Inzaghi, rispettando i parametri fissati da Oaktree.

In seguito alle voci recenti su Tomas Palacios, l’Inter si starebbe preparando a definire il suo arrivo a Milano. L’indizio arriva dall’indiscrezione pubblicata da mdzol.com, secondo cui il giovane difensore classe 2003 non dovrebbe partire a sorpresa tra i titolari dell’Independiente Rivadavia nel match in programma nella notte tra sabato e domenica contro il Tallares.

Secondo il portale argentino, dietro l’esclusione vi sarebbero ragioni di calciomercato. Tomas Palacios viene infatti dato sempre più vicino all’Inter, che da ormai diverse settimane si trova alla ricerca di un difensore di piede mancino con le sue caratteristiche. Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore, dopo la conferma di mercato arrivata anche da Inzaghi questo pomeriggio in conferenza stampa.