Riparte il campionato e l’Inter è pronta a scendere in campo per la prima gara ufficiale della stagione di Serie A. A Marassi, i nerazzurri, Campioni d’Italia in carica, aprono le danze sabato 17 agosto, alle ore 18.30, affrontando il Genoa di Alberto Gilardino.

Simone Inzaghi recupererà quasi sicuramente Calhanoglu e Taremi, con il secondo che però potrà partire solo dalla panchina per dare poi il cambio a Lautaro Martinez, rientrato da poco e inevitabilmente non al top della condizione. In panchina potrebbe tornare anche Arnautovic, mentre non c’è nulla da fare per De Vrij e Zielinski.

Per il resto, il tecnico nerazzurro si affiderà in blocco alla squadra vincitrice dello Scudetto, con Pavard che dovrebbe riprendersi il posto e con Dumfries favorito su Darmian per la fascia destra.

Di seguito le probabili formazioni di Genoa-Inter: