Sfogo di Conte con il Napoli: “Mi aspettavo situazione migliore”

E’ passato poco più di un mese dall’inizio ufficiale dell’avventura di Antonio Conte sulla panchina del Napoli e già si intravedono le prime crepe. Il tecnico leccese non è evidentemente soddisfatto del mercato realizzato sino a questo momento dal club di De Laurentiis, ma anche della situazione ritrovata all’interno dell’organico.

In occasione della prima conferenza stampa di questo campionato, l’ex Inter non ha nascosto la sua delusione: “C’è il tranello grosso di due anni fa che confonde le idee e butta tanto fumo negli occhi alla gente. La realtà dei fatti è diversa. Stiamo lavorando da più di un mese, quello che stiamo facendo sicuramente mi soddisfa. Ho trovato ragazzi che hanno voglia di lavorare e di crescere singolarmente e questo mi aiuta e mi dà entusiasmo. La situazione è molto complicata e mi dispiace perché è una situazione bloccata. Non posso dire altro”.

A tenere banco è soprattutto il caso Osimhen che continua a bloccare i movimenti del Napoli in entrata: “È una situazione trovata e che verrà affrontata dal club, ma noi dobbiamo avere come monito che il decimo posto dell’anno scorso non è stato frutto di un caso, di sfortuna. Siamo all’inizio di questa ricostruzione, oggi non mi sento di fare pronostici. Dico solo che sarà un’annata in cui dovremo prepararci a soffrire tutti insieme. Mi aspettavo una situazione migliore di quella che ho trovato, pensavo di trovare sorprese positive, ma ho avuto difficoltà a trovarne”.