Lautaro crede nel recupero LAMPO: c’è una data decisiva

Sembrava impossibile fino a ieri pomeriggio, invece il ritorno in campo di Lautaro Martinez in Inter-Barcellona potrebbe non essere un’utopia, come riportato oggi da La Gazzetta dello Sport. Il recupero lampo rimane altamente improbabile, ma il primo a crederci è proprio il capitano nerazzurro.

Lautaro Martinez, infatti, vorrebbe provare in tutti i modi a recuperare dall’elongazione ai flessori della coscia, per poter dare il suo contributo nel ritorno delle semifinali di Champions League. A riaccendere la speranza sono stati gli esami di ieri, che hanno escluso una lesione.

L’elongazione, allora, potrebbe essere gestita in 5-7 giorni, scrive sempre la Rosea, con la coscia che starebbe dando segnali positivi. L’Inter e Lautaro ne hanno solo 4 e questo rende tutto più complicato. La data più delicata per capire la fattibilità del recupero lampo, allora, sarà domani, con la possiblità di inserirlo in gruppo lunedì.

L’ipotesi dello staff, infine, potrebbe anche essere quella di portarlo solamente in panchina per poi schierarlo solo in caso di finale concitato, nel quale l’esperienza e l’istinto da bomber di Lautaro Martinez potrebbe comunque tornare utili.