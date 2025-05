Inter allo stadio per il nuovo colpo: “Ausilio lo apprezza”

Continua in casa Inter la fase di ricerca e di valutazione di nuovi profili in grado di rinforzare la rosa durante la prossima estate. I nerazzurri si stanno preparando a un calciomercato importante, pronto a portare diverse novità in ogni reparto.

A centrocampo è già arrivato Sucic, ma è quasi scontato l’arrivo di almeno un altro rinforzo. Un vice-Calhanoglu, magari, vista la possibile partenza di Asllani. In questo senso si spiega la presenza di un osservatore interista allo stadio per Torino-Venezia, ieri sera.

Lo scrive Nicolò Schira, che sottolinea come l’osservato speciale in casa Inter fosse Hans Nicolussi Caviglia. Come scritto su X, “Ausilio apprezza molto il centrocampista”, ora in forza al Venezia, ma cresciuto nel settore giovanile della Juventus.