Genoa-Inter, UFFICIALI i convocati: la scelta su Pinamonti

Sono stati diramati da parte del Genoa i convocati ufficiali che faranno parte del match di questo pomeriggio a Marassi contro l’Inter. Alle 18.30, infatti, prenderà il via il nuovo campionato di Serie A con i Campioni d’Italia subito in campo a difendere il titolo conquistato nella passata stagione.

Di fronte ci sarà una squadra che ha spesso creato insidie ai nerazzurri negli ultimi anni, specialmente tra le mura amiche. Dopo la cessione ufficiale di Gudmundsson alla Fiorentina, Alberto Gilardino ha accolto Andrea Pinamonti come nuovo centravanti. L’ex Inter, annunciato nella giornata di ieri, non sarà però a disposizione per la gara di oggi per ragioni burocratiche.

Questi i convocati ufficiali del Genoa: Accornero, Ahanor, Badelj, Bani, Bohinen, De Winter, Ekhator, Fini, Frendrup, Gollini, Leali, Malinovskyi, Martin, Masini, Messias, Papadopoulos, Pittino, Sabelli, Sommariva, Thorsby, Vasquez, Vitinha, Vogliacco, Zanoli

Per quanto riguarda l‘Inter, invece, come annunciato da Simone Inzaghi nella conferenza stampa di ieri, gli unici indisponibili causa infortunio saranno Stefan de Vrij e Piotr Zielinski. Tutti gli altri, invece, saranno regolarmente a disposizione del tecnico nerazzurro.