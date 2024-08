Perché Tomas Palacios ha conquistato l’Inter e Inzaghi

Tomas Palacios è schizzato negli ultimi giorni in cima alle preferenze dell’Inter nella ricerca di un nuovo difensore di piede mancino. Il centrale argentino, che abbiamo imparato a conoscere meglio sotto l’aspetto tecnico, viene considerato dal club come un possibile ‘nuovo Bisseck‘ da scoprire e valorizzare senza troppa fretta.

La scelta di puntare forte sul classe 2003 attualmente in prestito all’Independiente Rivadavia dal Tallares, è stata pienamente condivisa da Simone Inzaghi e dalla dirigenza nerazzurra. Oltre alle caratteristiche che fanno del ragazzo un perfetto vice Bastoni, anche la giovane età ha giocato un ruolo importante nel rispetto delle indicazioni fornite da Oaktree sul mercato in entrata.

Ad convincere, inoltre, sono i numeri che riguardano il rendimento di Tomas Palacios nella massima serie argentina: il difensore è infatti primo per duelli vinti, quarto per tackle e quinto per azioni difensive efficaci. Statistiche incoraggianti, specialmente per una squadra come l’Inter che è portata a concedere tanti uno contro uno in difesa dovuti al calcio propositivo di Inzaghi.

Sono ancor più impressionanti, però, i numeri che riguardano la partecipazione di Palacios in fase di possesso della squadra: l’argentino è primo in campionato per attacchi efficaci, dribbling e falli subiti, secondo in progressioni e lunghezza media dei passaggi, e terzo per accelerazioni e cross verso l’area avversaria. Insomma, il perfetto vice Bastoni che Marotta e Ausilio hanno intenzione di regalare ad Inzaghi entro le prossime due settimane.