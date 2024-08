Le FORMAZIONI UFFICIALI di Genoa-Inter: Inzaghi risolve 3 dubbi

La prima Inter di Simone Inzaghi per questa stagione è ufficiale: il club nerazzurro ha appena annunciato le scelte del tecnico nerazzurro per il debutto nel nuovo campionato di Serie A contro il Genoa a Marassi.

Risolti i tre principali ballottaggi della vigilia con Bisseck preferito a Pavard, Darmian sulla corsia di destra e Lautaro Martinez in avanti a far coppia con Thuram. Poche sorprese anche per quanto riguarda l’undici scelto dal Genoa di Alberto Gilardino, costretto a rinunciare alla convocazione del grande ex Andrea Pinamonti per le tempistiche ristrette dal suo arrivo in Liguria.

Queste le formazioni ufficiali di Genoa-Inter: