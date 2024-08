Intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal fischio d’inizio di Genoa-Inter, esordio stagionale in Serie A dei Campioni d’Italia, Beppe Marotta ha parlato dell’imminente impegno della squadra nerazzurra

Queste le sue parole:

GUDMUNDSSON “Gudmundsson sinceramente è stato più un effetto mediatico. Noi abbiamo approfondito in modo esplorativo, ma mai più di tanto perché abbiamo un organico che ci dà garanzie sia a livello di qualità che di numero. La cosa non ha avuto grandi progressi”.

DIFENSORE – “Noi cerchiamo un profilo alla Bisseck, sia per qualità che per età e valore. Stiamo seguendo una pista molto valida, Ausilio e Baccin sono bravi a scovare i giovani. Il mercato dura ancora 15 giorni e non c’è ansia. Siamo contenti di quanto fatto e consapevoli di avere una rosa competitiva. Palacios? Non faccio nomi, accampare nomi che non trovano poi conclusione significa fare brutta figura. Abbiamo il profilo e questa è già una buona notizia”.

RIVALI – “Secondo me ci sono ancora dei cantieri in corso, come nel caso di Juve e Napoli, il Milan è già più assestato ed è quello in questo momento più accreditato. Mancano ancora 15 giorni e ancora si possono fare tante operazioni e non possiamo valutare il valore delle nostre rivali. Noi siamo consapevoli del nostro valore. A queste squadre menzionate aggiungerei l’Atalanta e la Roma. Sono queste, come sempre, le squadre che lotteranno per la vittoria dello Scudetto”.