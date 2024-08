CLAMOROSO Bisseck: “Offerta da 30 milioni”

Yann Bisseck è stato uno degli elementi migliori del precampionato dell’Inter, confermando i segnali di crescita mostrati nel corso della prima stagione in nerazzurro. Miglioramenti che non sono passati in osservati nemmeno ad altri club.

Infatti, come riportato da Sky Sport, il difensore tedesco è stato tra i più ricercati in casa interista, con diversi sondaggi per approfondire un suo possibile acquisto. In particolare, alcune settimane fa, il West Ham avrebbe anche avanzato un’offerta 30 milioni di euro.

L’offerta, però, è stata rifiutata dall’Inter, tanto che il club londinese ha poi deciso di virare su Todibo, soffiato alla Juventus.