Genoa-Inter è il primo match ufficiale del nuovo campionato di Serie A 2024/25. La formazione di Simone Inzaghi di scena questo pomeriggio allo stadio Marassi di Genova per difendere sin dalla prima giornata il titolo di Campione d’Italia conquistato nella passata stagione. A partire dalle ore 18.30, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Genoa-Inter!

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI GENOA-INTER

RICARICA LA PAGINA PER AGGIORNARE LA DIRETTA

90+8′ | FINISCE QUI

2-2 il risultato finale, gol di Vogliacco, Thuram (doppietta) e Messias.

90+4′ | PAREGGIA MESSIAS

Rigore per il Genoa per fallo di mano di Bisseck. Messias calcia, Sommer para ma sulla respinta sempre Messias la mette dentro.

85′ | Ultimo cambio Genoa: fuori Badelj, dentro Ekhator.

84′ | Ultimo cambio Inter: fuori Lautaro Martinez, dentro Asllani.

82′ | ANCORA THURAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Grande progressione di Frattesi verso la porta, filtrante perfetto per Thuram che col tocco sotto batte Golliniiiiiiiiiiiiiii!

75′ | Altro doppio cambio Inter: fuori Calhanoglu e Dimarco, dentro Taremi e Carlos Augusto.

74′ | Frattesi di testa su corner battuto da Dimarco, palla alta.

70′ | Doppio cambio Genoa: fuori Zanoli e Malinovskyi, dentro Sabelli e Thorsby.

65′ | Doppio cambio Inter: fuori Darmian e Mkhitaryan, dentro Dumfries e Frattesi.

64′ | Ammonito Gollini per perdita di tempo.

63′ | Cross teso di Bastoni per il destro di prima di Mkhitaryan, palla alta non di molto.

61′ | Ammonito anche Gilardino per proteste.

60′ | Primo cambio Genoa: fuori Vogliacco, dentro Vasquez.

58′ | Progressione di potenza di Thuram che si trascina due avversari ma poi calcia troppo debolmente e Gollini respinge col piede.

53′ | Ammonito Simone Inzaghi per proteste.

52′ | Gol di Dimarco annullato per fuorigioco precedente di Darmian.

49′ | Badelj arriva a rimorchio dopo un cross per Messias ma di sinistro calcia altissimo.

46′ | Comincia la ripresa.

2° TEMPO

45+4′ | FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO

1-1 il risultato parziale, gol di Vogliacco e Thuram.

40′ | Bisseck scippa Bani e trova Lautaro che calcia addosso a Gollini, poi arriva Dimarco e il suo sinistro al volo trova la testa di Badelj a respingere quasi sulla linea! Doppia occasione enorme!

37′ | Calcio di rigore per l’Inter prima assegnato e poi tolto dal VAR per un contatto tra Badelj e Thuram.

31′ | Ancora Thuram pericolosissimo con il destro, bravo Gollini a rispondere.

29′ | PAREGGIA THURAMMMMMMMMMMM

Cross di prima di Barella per Thuram che anticipa Bani di testa e la mette all’angolino! Che grande gol!

20′ | GOL DI VOGLIACCO

Calcio di punizione laterale da lontanissimo: colpo di testa di Bani che non trova le mani di Sommer ma la traversa, sulla respinta Vogliacco anticipa tutti e insacca.

17′ | Lancio in profondità di Badelj a pescare Vitinha alle spalle dei difensori, Sommer in uscita lo anticipa pur dopo un’esitazione iniziale.

16′ | Ammonito Mkhitaryan per un fallo su Badelj.

14′ | Destro da fermo da fuori area di Calhanoglu, palla a lato non di molto.

7′ | Grande azione tutta di prima a liberare la corsa di Thuram, rientra sul destro evitando Bani e dal limite calcia troppo debolmente non sorprendendo Gollini.

1′ | Fischia l’arbitro Feliciani, inizia la partita e la nuova stagione di Serie A!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI GENOA-INTER

GENOA (3-5-2): 95 Gollini; 14 Vogliacco, 13 Bani, 4 De Winter; 59 Zanoli, 32 Frendrup, 47 Badelj, 17 Malinovskyi, 3 Martin; 9 Vitinha, 10 Messias.

A disposizione: 1 Leali, 39 Sommariva, 2 Thorsby, 8 Bohinen, 20 Sabelli, 21 Ekhator, 22 Vasquez, 40 Fini, 53 Pittino, 55 Accornero, 69 Ahanor, 73 Masini, 74 Papadopoulos.

Allenatore: Alberto Gilardino.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 Martinez, 2 Dumfries, 8 Arnautovic, 11 Correa, 16 Frattesi, 21 Asllani, 28 Pavard, 30 Carlos Augusto, 47 Fontanarosa, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Feliciani.

Assistenti: Costanzo, Passeri.

Quarto ufficiale: Rapuano.

VAR: Di Paolo.

Assistente VAR: Guida.