Non va come sperato l’esordio in campionato dell’Inter. A Marassi, i nerazzurri pareggiano 2-2 con il Genoa. Non basta la doppietta di Thuram, con gli errori di Sommer e Bisseck a regalare i gol ai padroni di casa, con il pareggio di Messias in pieno recupero a beffare la squadra di Inzaghi.

Di seguito le pagelle di Passione Inter.

SOMMER 4.5 – Incerto in uscita su Vitinha, ma se la cava. Poi commette un grave errore sull’azione del gol, beffato dalla traversa. Un episodio che lo condiziona a livello psicologico e lo porta a commettere qualche altra sbavatura. Neutralizza il rigore di Messias, ma la respinta torna sui piedi dell’attaccante.

BISSECK 4. – In fase di possesso è sempre, anche se un po’ disordinato. Gli errori, però pesano: poco reattivo sul gol di Vogliacco, sorpreso dall’incertezza di Sommer, commette anche l’ingenuo fallo di mano che regala il rigore la Genoa.

ACERBI 5 – Vogliacco è il suo uomo nell’azione del gole e lo beffa nettamente in quanto a reattività. Difensivamente regge con Vitinha, ma non sembra lucido come nelle sue versioni migliori.

BASTONI 6 – Prova spesso a cercare la profondità con il suo mancino, non sempre con successo. Partecipa con costanza alla manovra offensiva, come da consuetudine. Difensivamente è attento.

DARMIAN 5 – Tocca pochissimi palloni, con l’Inter che si concentra sul lato opposto e che sfrutta soprattutto Bisseck da quel lato. Pecca un po’ di personalità. Trova l’assist, ma è in netto fuorigioco. Dal 66′ DUMFRIES 5.5 – Più presente e vivo di Darmian, ma incide comunque poco.

BARELLA 6.5 – Duello ad alta intensità con Frendrup. Serve un assist al bacio per il colpo di testa vincente di Thuram. Del terzetto di centrocampo sembra essere quello con maggiore benzina nel motore e, infatti, è l’unico a giocare tutta la gara.

CALHANOGLU 5.5 – Schermato dal Genoa, prova a farsi vedere con costanza. Ci prova dalla distanza al quarto d’ora. Cresce in presenza con il passare dei minuti del primo tempo, ma nella ripresa si eclissa un po’. Dal 75′ TAREMI 6.5 – Lavora bene di sponda, liberando l’inserimento di Frattesi sull’azione del gol.

MKHITARYAN 5 – Si prende un giallo per fermare una ripartenza, dopo un errore banale a centrocampo. Stranamente impreciso, non riesce a incidere come al solito nella manovra nerazzurra. Spreca anche una buona occasione dal limite. Dal 66′ FRATTESI 7 – Prova a dare più brio alla manovra e ci riesce: strepitoso l’inserimento e l’assist per Thuram.

DIMARCO 5.5 – Poco coinvolto nei primi minuti, dimostra poi poca lucidità in alcune scelte. Badelj gli nega miracolosamente il gol sulla linea. Trova la rete nella ripresa, ma c’è fuorigioco. Per il resto incide poco. Dal 75′ CARLOS AUGUSTO 5.5 – Incide poco con il suo ingresso.

THURAM 7 – Prova subito a strappare in profondità ed è anche il primo giocatore ad arrivare alla conclusione pericolosa. Ed è lui a trovare il pareggio e il primo gol stagionale. Va subito vicino alla doppietta e ci riprova anche nel secondo tempo, con una bella iniziativa individuale. Freddissimo con lo scavetto per il gol del 2-1.

LAUTARO MARTINEZ 5 – Avvio di gara nel quale si occupa soprattutto di legare il gioco.Non ha il killer instinct su un rimpallo pericoloso nell’area piccola del Genoa, murato da Gollini. Nel secondo tempo la condizione fisica precaria si fa notare e sparisce un po’ dal gioco. Dall’86’ ASLLANI s.v. – In campo solo per pochi minuti.

INZAGHI 6 – Avvio con immediato controllo del pallone, nel tentativo di aggirare un Genoa molto organizzato. Ritmo un po’ troppo basso, ma basta una fiammata per raddrizzare la partita. Nel secondo tempo la partita si spezzetta e la sua squadra si incarta un po’. I cambi coraggiosi lo premiano e arriva il 2-1, ma l’errore di Bisseck rovina tutto.