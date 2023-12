Non solo Taremi: l’Inter valuta altri DUE attaccanti

L’Inter è consapevole che a gennaio serva un attaccante, visto il rendimento deficitario delle riserve Arnautovic e Sanchz, ma questo potrà arrivare soltanto a due condizioni. Se dovessero concretizzarsi, su quale profilo andrebbero Marotta e Ausilio?

Il preferito, ormai non è un segreto, risponde al nome di Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano del Porto è il grande obiettivo per la prossima estate a parametro zero, visto il contratto in scadenza il 30 giugno 2024. L’Inter, però, proverà a capire se ci sono possibilità di anticipare il suo arrivo a gennaio, versando un indennizzo minimo ai portoghesi. Ma è difficile che questi ultimi accettino: la squadra di Conceiçao è in corsa per la vittoria del campionato, ma soprattutto è agli ottavi di finale di Champions League (doppia sfida con l’Arsenal). Il classe 1992 è ritenuto fondamentale per il prosieguo della stagione.

Calciomercato: l’Inter valuta altri due attaccanti

Visto che l’arrivo a gennaio di Taremi è ritenuto parecchio difficile, la dirigenza nerazzurra si sta guardando intorno alla ricerca di altri attaccanti da poter regalare a Simone Inzaghi per la sessione invernale. E i nomi, secondo La Gazzetta dello Sport, sono due.

Il primo è quello di Anthony Martial, francese del Manchester United. La situazione del classe 1995 è simile a quella di Taremi, dal punto di vista contrattuale: anche lui andrà in scadenza con i Red Devils in estate e potrebbe essere un colpo a zero. Tuttavia, a differenza dell’iraniano, Martial non è un titolare di Ten Hag e – in questa stagione – ha messo insieme soltanto 629 minuti.

L’altro nome arriva sempre dalla Premier League e si tratta di Armando Broja, albanese del Chelsea. Il classe 2001 è tornato in campo a metà settembre dopo la lunga assenza per la rottura del crociato, ma non sta trovando gli spazi che desidera. Fino a questo momento, solo 11 presenze stagionali con la maglia dei Blues.