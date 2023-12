Mercato Inter: un ATTACCANTE può arrivare solo a due condizioni

L’Inter interverrà certamente sul mercato di gennaio per prendere un esterno destro e, in questo senso, ha mosso decisi passi avanti per Tajon Buchanan. Tuttavia, la stagione fino a oggi ci ha detto che la rosa nerazzurra ha un’altra lacuna: riguarda gli attaccanti e in particolare le riserve di Lautaro e Thuram.

Le prestazioni di Marko Arnautovic e Alexis Sanchez, nonostante le smentite di rito di allenatore e dirigenza, non hanno convinto affatto e tutti sono consapevoli che all’Inter servirebbe un nuovo innesto. Tuttavia, come riporta La Gazzetta dello Sport, un attaccante può arrivare a gennaio solo a due condizioni.

La prima è che l’affare non preveda un esborso economico, quindi la soluzione sarebbe quella di un prestito secco o con diritto di riscatto. La seconda, ancor più complicata, è che per far posto alla punta esca un altro giocatore nello stesso reparto. E l’indiziato sarebbe Alexis Sanchez, più di Marko Arnautovic. Solo a quel punto l’Inter potrebbe pensare di intervenire sul mercato per il reparto offensivo.