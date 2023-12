Come sostituire Lautaro con il Lecce? Inzaghi ha DUE alternative

Lautaro Martinez salterà Inter-Lecce dopo il problema muscolare rimediato all’adduttore della coscia sinistra nella sfida di Coppa Italia contro il Bologna.

Un problema inedito, nostro malgrado, per Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro dovrà sopperire all’assenza del capitano, fin qui autore di 15 reti in 16 giornate di campionato e di 17 gol stagionali. Considerato che Sanchez tornerà a disposizione solo per la panchina contro i pugliesi, le alternative sono due.

La prima, la più logica, porta a Marko Arnautovic. L’austriaco, titolare in Coppa Italia, andrebbe a comporre il tandem con Marcus Thuram. Fino a questo momento, i due hanno giocato insieme soltanto per un breve spezzone di gara a Empoli, prima che il classe 1989 rimediasse il serio infortunio nei minuti finali.

La seconda, invece, prevede l’avanzamento di Henrikh Mkhitaryan sulla linea degli attaccanti, a supporto di Marcus Thuram. In questo caso, con tutta probabilità, a centrocampo verrebbe schierato Davide Frattesi insieme ad Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella.