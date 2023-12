Zielinski all’Inter? L’indizio ARRIVA da De Laurentiis!

Piotr Zielinski è sempre più lontano dal Napoli e – come vi abbiamo raccontato ieri – potrebbe approdare all’Inter a parametro zero nella prossima estate. Un indizio arriva dal presidente dei partenopei in persona, Aurelio De Laurentiis, in un’intervista esclusiva per il Corriere dello Sport.

“Zielinski? Stiamo parlando. Lui ha detto che voleva rimanere a Napoli tutta la vita. Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo che, essendo un polacco, del sole e del mare gli interessa fino a un certo punto. Forse è abituato maggiormente a certe nebbie“.

A dir la verità, non è chiaro se De Laurentiis alluda alla nebbia milanese o a quella torinese, visto che sul centrocampista è forte anche l’interesse della Juventus.