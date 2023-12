COLPO a zero in arrivo: il giocatore ha già SCELTO l’Inter

Il mercato di gennaio è alle porte e l’Inter potrebbe essere costretta a muoversi in entrata, nonostante i piani inziali della dirigenza. Tuttavia, i nerazzurri rimangono molto attivi in chiave estate, lavorando soprattutto sui probabili parametri zero.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, infatti, sarebbe ampia la distanza tra Piotr Zielinski e il Napoli per il rinnovo di contratto. L’Inter, allora, sarebbe pronta a fare sul serio per portare il polacco in nerazzurro a costo zero.

D’altronde i nerazzurri hanno dalla loro la volontà del giocatore, che avrebbe già dato la sua disponibilità per sbarcare in nerazzurro in estate. Non a caso, negli scorsi giorni sarebbe stato respinto un sondaggio da parte della Roma.

L’opinione di Passione Inter

Nonostante Marotta non si sia mai esposto in positivo sulla questione Zielinski, è chiaro che il profilo del polacco faccia molto gola all’Inter, sia per le sue qualità tecniche di alto livello che per la possibilità di portarlo in nerazzurro a parametro zero, un’opzione sempre molto gradita dalla dirigenza interista.