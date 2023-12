Inzaghi SPRONA Arnautovic: ecco cosa gli CHIEDE in più

La prestazione di Arnautovic in Inter-Bologna non è stata all’altezza delle aspettative, nonostante Inzaghi abbia difeso il giocatore nelle dichiarazioni post-partita. Tuttavia, è chiaro come il tecnico si aspetti delle risposte più convincenti da parte del centravanti austriaco.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico ha continuato a spronarlo a più riprese durante la gara, chiedendogli di farsi vedere, di aiutare i compagni e di rimanere in partita nonostante le occasioni da gol fallite.

Il tecnico ha bisogno che Arnautovic dia qualcosa in più, per diventare la vera alternativa in attacco dell’Inter. A mancare ieri sera, però, è stato proprio quel guizzo vincente, che Inzaghi e tutto il mondo nerazzurro si aspettano da lui.

L’opinione di Passione Inter

Arnautovic ha bisogno di sbloccarsi a livello realizzativo. La mancanza del gol, arrivato solo in Champions League, pesa sulla sua tranquillità in mezzo al campo, sulla quale ieri ha gravato anche il fatto di essere contro la sua ex squadra. Inzaghi sembra disposto a puntare ancora su di lui, ma l’austriaco deve cambiare passo al più presto.