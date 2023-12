Carlos Augusto gioca da protagonista: i voti dei giornali alla sua partita

Nella brutta serata di San Siro dell’Inter contro il Bologna, uno dei pochi a brillare è stato Carlos Augusto. L’esterno brasiliano ha giocato una grande gara, condita anche dal suo primo gol in maglia nerazzurra, che aveva illuso la squadra di Inzaghi.

Una prestazione che ha convinto tutti i giornali, che all’unisono lo hanno incoronato migliore in campo per l’Inter. La Gazzetta dello Sport, oltre al gol, sottolinea anche la palla data a Frattesi del primo tempo. Fa da eco Tuttosport, che vede in quell’azione il preludio a una gara da protagonista.

Con il suo mancino, infatti, Carlos Augusto è stato in grado di confezionare “sempre palloni avvelenati”, attaccando a ripetizione, come scrive il Corriere dello Sport. Prima della firma nei supplementari che potrebbe essere il trampolino di lancio defintivo della sua avventura all’Inter.

Di seguito le pagelle complete dei quotidiani sportivi e quella di Passione Inter:

La Gazzetta dello Sport 7 – “Il più attivo, ben prima della testa vincente. Piede caldo, il pallone a Frattesi è solo un esempio. Poi però con Ndoye va in difficoltà pure lui”.

Corriere dello Sport 7 – “Attacca in continuazione e con il suo sinistro confeziona sempre palloni avvelenati. Firma nel supplementare il gol dell’1-0”.

Tuttosport 7 – “L’azione alla mezzora con la quale imbecca Frattesi gasa lo stadio, ed è il preludio a una gara da protagonista, con primo gol interista”.

Passione Inter 7 – “Eccolo, il primo gol con la maglia dell’Inter. Colpo di testa da bomber vero che sblocca una gara che sembrava maledetta. Ma anche il resto della partita è notevole: tiene alto il pressing e sfonda quando può, come in occasione della gran palla a Frattesi dopo un esaltante controllo di testa in corsa”.