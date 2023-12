Inter-Juve anche sul mercato: al via l’asta per ingaggiare Zielinski

Inter e Juventus sono tornare a infiammare la Serie A, con un testa a testa sul campo che sembra, almeno per ora, il duello Scudetto di questa stagione. I due club, però, sono pronti a darsi battaglia anche sul mercato. Al centro dei desideri delle due dirigenze, infatti, c’è Piotr Zielinski, in scadenza di contratto con il Napoli.

Secondo il Corriere dello Sport, Inter e Juventus sarebbero pronte a scatenare un’asta già da gennaio per il centrocampista polacco, vista l’assenza di una concreta proposta di rinnovo, almeno per ora, da parte dei Campioni d’Italia.

La base di partenza per Zielinski sono i 5 milioni di euro di ingaggio attuali, oltre agli altri costi presenti nel momento in cui si ingaggiano giocatori a parametro zero: bonus alla firma e la lunghezza del contratto, triennale o quadriennale, che potrebbero portare il costo complessivo dell’operazione intorno ai 20-25 milioni di euro netti (il doppio al lordo).

Una spesa totale che potrebbe anche lievitare, vista la concorrenza spietata che Inter e Juve si faranno fino all’ultimo. Con una possibile offerta di rinnovo del Napoli sempre come opzione sullo sfondo, pronta a sparigliare le carte in tavola.

L’opinione di Passione Inter

Marotta ha negato di recente l’interesse dell’Inter per Zielinski, anche se lo stesso dirigente nerazzurro è parsi un po’ contraddittorio nel prosieguo della stessa intervista, lasciando intendere come i nerazzurri seguano sempre con attenzione determinati profili a parametro zero. E il polacco non può non essere uno di quei giocatori che attivano l’interesse della dirigenza nerazzurra.