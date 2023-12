Inter, pronto il BLITZ per Djaló: ecco la MOSSA per battere la concorrenza

Non è un mistero, da diversi mesi l’Inter è al lavoro per ingaggiare a parametro zero Tiago Djaló, difensore portoghese del Lille in scadenza di contratto. L’intesa con il giocatore ci sarebbe anche, ma a scombussolare i piani nerazzurri potrebbe essere l’inserimento di Juventus e Atletico Madrid, interessate a un possibile acquisto già a gennaio.

Una soluzione che non troverebbe di certo resistenza da parte del club francese, ma che, come riporta La Gazzetta dello Sport, l’Inter vuole cercare di evitare in ogni modo. Ecco perché i nerazzurri starebbero preparando un blitz entro Capodanno: non ci saranno rilanci, ma solo una nuova chiacchierata con l’entourage del giocatore.

L’obiettivo è confermare l’intesa già trovata negli scorsi mesi. In tal caso, l’intenzione dell’Inter sarà quella di ottenere la firma di Tiago Djaló per l’estate, in modo da sbaragliare qualsiasi tipo di concorrenza.

L’opinione di Passione Inter

Ausilio ha nel mirino Djaló già da tempo e, nonostante il lungo infortunio che lo sta ancora tenendo lontano dai campi, l’Inter non sembra avere alcun dubbio sul suo ingaggio. In questa vicenda, però, il Lille non sarà di certo un alleato e, pertanto, è perfettamente comprensibile che i nerazzurri vogliano consolidare la trattativa con gli agenti del difensore.