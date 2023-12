Contratto Darmian in scadenza: ecco la scelta dell’Inter sul rinnovo

Tra i tanti rinnovi di contratto sul tavolo dell’Inter ci sarebbe anche quello di Matteo Darmian, il cui contratto scadrà il prossimo giugno. I nerazzurri possono già avvalersi dell’opzione di rinnovo automatico dell’accordo per un altro anno, ma non sembrano volersi accontentare.

Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, la dirigenza interista sembra intenzionata a premiare il difensore per le prestazioni in campo. Pertanto, oltre al prolungamento della scadenza, arriverà anche un adeguamento dell’attuale contratto da 2,5 milioni di euro all’anno.

L’opinione di Passione Inter

La capacità di Darmian di sapersi sempre rinnovare di anno in anno da quando all’Inter è encomiabile e il prolungamento di contratto, così come l’adeguamento, sembrano essere le scelte più naturali per un giocatore che in nerazzurro ha davvero trovato una seconda giovinezza, anche abbastanza inaspettata quando venne preso nell’estate 2020.