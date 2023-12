La Supercoppa CAMBIA il calendario dell’Inter: ecco le novità

L’inizio di 2024 della Serie A presenta già delle novità rispetto a quanto previsto a inizio stagione. Il calendario del campionato, infatti, è stato rivisto a causa dello spostamento della Supercoppa Italiana, dal 4-8 gennaio al 21-25 gennaio. Queste novità, riguardano anche e soprattutto l’Inter, impegnata proprio nella competizione, che da quest’anno prevede un format a 4 squadre.

A cambiare, dunque, sono anche i giorni e gli orari alcuni impegni di Serie A dei nerazzurri, come riferito da La Gazzetta dello Sport. La gara della 19a giornata contro l’Hellas Verona, infatti, era stata inizialmente rinviata, ma ora l’Inter scenderà regolarmente in campo il 6 gennaio, alle 12.30.

A subire una modifica importante, invece, sarà la 21a giornata. Non c’è ancora l’ufficialità sugli orari, ma l’Inter dovrebbe anticipare la sfida contro l’Atalanta a giovedì 18 gennaio, alle 18.30 o alle 20.45, per poi prepararsi alla Final Four di Supercoppa.