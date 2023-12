Tre motivi per cui l’Inter ha scelto Buchanan

L’Inter ha deciso di operare sul mercato di gennaio per sostituire Juan Cuadrado e, dopo una breve fase di riflessione, la dirigenza è stata concorde sul primo obiettivo per la fascia destra: si tratta di Tajon Buchanan, per il quale è già pronta la prima offerta.

Ma perché il club nerazzurro ha scelto il canadese del Bruges? Principalmente per tre motivi. Il primo: piace ad Ausilio da diverso tempo, già prima del Mondiale in Qatar dove si mise in mostra agli occhi dell’Europa con il Canada. Potenzialmente, è ritenuto idoneo ad essere non solo il vice Dumfries, ma anche l’erede, pur essendo un calciatore diverso per caratteristiche (che Passione Inter ha approfondito nell’identikit di Buchanan).

Il secondo: il classe 1999 si sente pronto per il salto in una big europea dopo gli anni trascorsi fra campionato statunitense e belga e ha già detto sì all’Inter, manifestando entusiasmo all’idea di vestire nerazzurro.

Il terzo: le cifre. Buchanan ha un ingaggio molto contenuto (attualmente 400.000 euro netti), l’Inter sa che sarà necessario aumentarlo ma non si arriverà a costi eccessivi. Così come per il cartellino, visto che l’esterno ha il contratto in scadenza nel 2025 e ha già comunicato di non voler rinnovare. Una scelta che rafforza il potere negoziale dell’Inter, che a breve incontrerà il Bruges.