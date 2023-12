Lautaro ci sarà contro il Lecce? L’Inter ha già deciso

Lautaro Martinez, uscito nei tempi supplementari di Inter-Bologna per un problema all’adduttore della coscia sinistra, tiene in ansia il mondo nerazzurro. Oggi l’argentino si sottoporrà ad esami strumentali, ma si può già avanzare una certezza.

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’argentino non ci sarà contro il Lecce. Lo staff medico, infatti, non vuole prendersi alcun rischio, a prescindere da quale sarà l’esito degli esami di oggi. Nella migliore delle ipotesi, quindi, il capitano tornerebbe a disposizione per la trasferta contro il Genoa di venerdì 29 dicembre. Se invece dovesse trattarsi di qualcosa in più di un affaticamento, a quel punto il Toro punterebbe a Inter-Verona del 6 gennaio.