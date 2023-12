Priorità al colpo sull’esterno per l’Inter che con l’infortunio di Juan Cuadrado intende mettere a disposizione di Simone Inzaghi un nuovo giocatore sulla fascia durante il mercato di gennaio. Ed il nome è stato individuato. Tajon Buchanan è l’obiettivo numero uno dei dirigenti interisti e un’ulteriore conferma arriva dal giornalista esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio che definisce il classe 1999 il prescelto dei nerazzurri. Secondo Di Marzio si attende l’ok della proprietà per impostare un minimo investimento e puntare a chiudere l’operazione in prestito con obbligo di riscatto: un anno fa le richieste del Club Brugge erano sui 17 milioni, ma ora che il giocatore si avvicina alla scadenza del contratto (2025) si spera in un’intesa a quota 7 o 8 milioni di euro. Nonostante la forte concorrenza di tanti club, tra cui un interessamento del Manchester City, il giocatore stesso avrebbe dato la priorità all’Inter visti i contatti avviati da tempo.

Per l’attacco, invece, secondo lo stesso giornalista non sono previsti rinforzi al momento, nonostante i dubbi su Arnautovic e Sanchez alle spalle di Lautaro Martinez e Thuram.