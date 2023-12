Inter, è FATTA per due rinnovi. Cifre e dettagli

L’Inter è impegnata da settimane sul tema rinnovi, fra calciatori in scadenza e quelli a cui riconoscere un aumento d’ingaggio per premiarne il rendimento sul campo. Nella prima categoria rientra Henrikh Mkhitaryan e nella seconda Federico Dimarco.

Secondo Sky Sport, tutto fatto per entrambi i rinnovi. Il centrocampista armeno è attualmente in scadenza il prossimo 30 giugno 2024 e dovrebbe prolungare per un anno, con opzione sul secondo, alle stesse cifre attuali: 3,9 milioni netti. L’esterno sinistro (il cui vincolo scade nel 2026) prolungherà invece fino al 2028, con tanto di aumento salariale: Dimarco passerà dagli 1,8 milioni attuali a 4 milioni netti.