Qui Appiano: Inzaghi recupera DUE giocatori per Inter-Lecce

Sabato pomeriggio a San Siro l’Inter ospita il Lecce in una gara valida per la 17a giornata di Serie A. I nerazzurri attendono con ansia novità – previste per la giornata di venerdì – sulle condizioni di Lautaro Martinez, uscito malconcio dalla gara di Coppa Italia contro il Bologna.

Simone Inzaghi, in ogni caso, recupererà due giocatori rispetto alla sfida di mercoledì. Si tratta di Alexis Sanchez e Stefan De Vrij, rispettivamente reduci da un affaticamento muscolare e da un risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra. Il cileno e l’olandese si sono allenati a parte ad Appiano Gentile, ma a buon ritmo, e dovrebbero rientrare in gruppo per la seduta di vigilia della gara contro i pugliesi.

Nulla da fare, invece, per Denzel Dumfries, che punta a tornare in campo per la trasferta di Marassi contro il Genoa (venerdì 29 dicembre).