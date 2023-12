Dove vedere Inter-Lecce: diretta tv e streaming del match

Dopo l’inaspettata eliminazione dalla Coppa Italia agli ottavi per mano del Bologna, l’Inter si rituffa nella Serie A che la vede prima in classifica a +4 sulla Juventus seconda. I nerazzurri affrontano il Lecce a San Siro in un match valido per la 17a giornata di campionato. Il calcio d’inizio sarà sabato 23 dicembre alle 18.00.

Informazioni utili per seguire Inter-Lecce

Inter-Lecce sarà trasmessa in diretta da DAZN e da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4k (numero 213) e Sky Sport (numero 251).

Sarà possibile assistere alla gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Inter-Lecce, inoltre, sarà visibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Per gli abbonati Sky, si potrà usufruire della piattaforma Sky Go. La gara sarà trasmessa in streaming anche da Now TV.

La telecronaca Dazn sarà affidata a Edoardo Testoni ed Emanuele Giaccherini, mentre su Sky ci saranno Maurizio Compagnoni e Nando Orsi.

Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Inter-Udinese in diretta insieme a voi!