L’Inter ha deciso gli ATTACCANTI per la prossima stagione

Il reparto d’attacco nerazzurro di questa stagione è caratterizzato dal dislivello di rendimento fra titolari e riserve: Lautaro Martinez e Marcus Thuram sono diverse spanne sopra Marko Arnautovic e Alexis Sanchez, nonostante i buoni segnali arrivati dal cileno nella finale di Supercoppa Italiana.

Anche per questo motivo, l’Inter è già pronta a piazzare il primo colpo per la prossima stagione, ovvero Mehdi Taremi. Non sarà però l’unica novità che riguarda il club nerazzurro. Come riporta Tuttosport, infatti, Marotta e Ausilio hanno deciso di apporre anche un correttivo numerico agli attaccanti in rosa per l’anno che verrà: dopo diverse stagioni in cui l’allenatore (prima Conte, adesso Inzaghi) ha contato su quattro punte, dal 2024-25 gli attaccanti saranno cinque.

Spingendoci un po’ più avanti con le previsioni, sappiamo che – a meno di offerte clamorose – rimarranno Lautaro e Thuram, mentre Taremi sostituirà Sanchez. Difficile, invece, cedere Arnautovic senza incorrere in una corposa minusvalenza. Per questo motivo, la dirigenza sta pensando di riportare a casa Valentin Carboni per farne il quinto interprete del parco attaccanti.