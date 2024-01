TS: “Valentin Carboni, l’Inter ha fissato il PREZZO”

Il gioiello dell’Inter in prestito al Monza, Valentin Carboni, sta attirando l’attenzione di diversi club in Italia e all’estero grazie alle sue prestazioni. L’argentino classe 2005, infatti, è sempre più protagonista in Brianza, dove Raffaele Palladino lo coinvolge sempre di più nelle rotazioni offensive.

Per questo motivo, alla dirigenza di Viale della Liberazione stanno arrivando diverse offerte per il canterano. L’intenzione di Marotta e Ausilio, tuttavia, è quella di permettere al giocatore di continuare la crescita a Monza e poi richiamarlo alla base per diventare protagonista del reparto d’attacco nerazzurro 2024-25.

Secondo Tuttosport, tuttavia, la situazione economica dell’Inter non permette di dichiarare incedibile alcun giocatore ed è per questo che la società avrebbe già fissato un prezzo per Carboni: sotto i 25 milioni non ci si siede nemmeno. Se in estate dovesse arrivare una proposta da 30 milioni per un calciatore promettente ma molto giovane, allora non si potrebbe escludere un nuovo scenario alla Casadei.